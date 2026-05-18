Il Parco di Tumulito a Fondi si allarga

Il Parco di Tumulito, sul litorale di Fondi, in via Guado Bastianelli, si arricchisce con una nuova area pic-nic, con tanto di punti ombra e amache, e tanti nuovi giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali.

Fiore all’occhiello del restyling il pavone che con i suoi colori da domenica è effettivamente il re del neonato pollaio.

Le migliorie apportate all’area sono frutto di una proficua collaborazione tra il Comune di Fondi e una rete di straordinarie associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, e Il Cielo è di tutti.

Preziosa la collaborazione dell’Associazione Ubuntu che ha preparato una ricchissima merenda inaugurativa.

«Il Parco Gioco-Natura di Tumulito può non essere capito appieno ad un primo approccio – spiegano i promotori – perché ci si sporca e talvolta può apparire disordinato. Approfondendo l’esperienza si capisce però che è pensato per avvicinare i bambini alla natura, per far vivere loro esperienze tattili e immersive con un mondo originario dal quale la società ci ha in parte allontanato. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle tabelle CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per rendere l’area ancora più inclusiva». Oltre ad una grande area pic-nic realizzata con materiali di recupero, altro valore aggiunto del progetto, nell’area giochi sono state inserite tante piccole novità come i giochi d’acqua e musicali, una colorata panchina extralarge per favorire la socializzazione, l’accampamento degli indiani, nuove cucine in cui pasticciare, un teatrino con tanto di impianto, un pollaio e molto altro.

Al taglio del nastro, simbolico perché l’area in effetti esiste già da un anno, hanno preso parte l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il vicesindaco Vincenzo Carnevale i quali si sono complimentati con gli ideatori che hanno dimostrato come la collaborazione tra pubblico e associazionismo possa produrre risultati straordinari.

Il Comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali, sia di lavorazione che di recupero, e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad un’idea innovativa, facendo rete tra loro e investendo tempo, energie e manodopera.