Il PD apre il confronto sulla città: “Quattro sfide per costruire il futuro”

Un confronto durato oltre tre ore, con interventi di esponenti politici, professionisti, rappresentanti dell’impresa, della cultura e dell’associazionismo. A Latina si è svolta l’iniziativa “Latina domani: quattro sfide, un futuro da conquistare”, promossa dal Partito Democratico per aprire una discussione pubblica sul futuro della città.

Nel corso del dibattito il segretario del Pd di Latina, Cepollaro, ha sottolineato la necessità di avviare una nuova fase politica, capace di superare immobilismo e gestione ordinaria delle emergenze. L’obiettivo, è emerso dall’incontro, è restituire alla città visione e capacità di progettazione, coinvolgendo le energie del territorio e la società civile.

Durante il confronto sono state individuate quattro sfide ritenute decisive per il rilancio di Latina: innovazione e rapporto tra giovani, università e imprese; il rafforzamento di scuola, cultura e creatività; la costruzione di una città più inclusiva, sicura e smart; e infine la sostenibilità, con attenzione alla valorizzazione del patrimonio ambientale e alla rigenerazione urbana.

Dall’iniziativa è emersa la volontà di rilanciare il ruolo di Latina come seconda città del Lazio, puntando su una visione amministrativa più ampia e su un percorso politico capace di costruire prospettive future per il territorio.