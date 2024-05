Il piano interventi per rischio incendi e caduta alberi su Pontina e Migliara

Ieri in Prefettura a Latina si è tenuta una riunione focalizzata sui rischi di incendi e di caduta alberi lungo la Pontina e la Migliara, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. All’incontro hanno partecipato il prefetto Maurizio Falco, la commissaria straordinaria Emanuela Zappone, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Christian Angelillo, il commissario della polizia stradale Tiziano Canu, l’architetto della Provincia di Latina Fabio Zaccarelli, l’ingegner Paola Tripodi dell’Anas, la comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano tenente colonnello Sandra Di Domenico, e il direttore del Parco Nazionale del Circeo Stefano Donati.

Durante la riunione, è stato deciso di avviare immediati accertamenti da parte della polizia stradale e dell’Anas sulle situazioni di pericolo riguardanti le piante arboree a rischio di caduta o già abbattute nei pressi delle strade Pontina e Migliara. Queste situazioni potrebbero rappresentare un pericolo per la viabilità e per l’incolumità delle persone e dei beni, oltre a costituire un ulteriore rischio di incendi. Il Reparto Carabinieri Biodiversità ha espresso la propria disponibilità, previa ordinanza dell’Ente Parco, a procedere urgentemente al taglio delle piante pericolanti già censite.

La commissaria Zappone ha ringraziato il prefetto Falco e tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata verso l’Ente Parco Nazionale e per la sensibilità nei confronti della sicurezza della viabilità Pontina e Migliara, soprattutto in vista dell’estate e dell’aumento del rischio incendi. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione interistituzionale, ribadendo l’approccio cooperativo dell’Ente con le altre istituzioni del territorio.

I lavori del tavolo sono stati aggiornati al 3 giugno, sempre presso la Prefettura, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Lazio.