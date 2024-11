Il PNRR in aiuto alle criticità provinciali, l’incontro in Prefettura a Latina

Definire le azioni da avviare su base provinciale nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Si è concentrata attorno a questo tema la riunione in Prefettura di Latina convocata dalla Cabina di Coordinamento per il PNRR. Un’occasione per parlare delle nuove linee guida sulle misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, adottate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario, hanno partecipato l’Assessore ai lavori pubblici della Regione, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, i rappresentanti dei Comuni della Provincia, nonché, per le amministrazioni centrali, la referente dell’Ispettorato Generale per il P.N.R.R. del MEF, nonchè i referenti dei ministeri titolari di misure di intervento finanziate in questa provincia.

Dopo una breve illustrazione delle principali funzioni della Cabina di Coordinamento, si è convenuto di procedere ad una ricognizione dettagliata delle eventuali criticità in corso nella realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante l’invio di una scheda di monitoraggio, realizzata sulla base delle indicazioni tracciate dalle linee guida. Le criticità emerse a seguito dell’attività di rilevazione saranno sottoposte all’esame di tavoli di lavoro tematici e omogenei, secondo una ripartizione del territorio in tre aree- nord, centro e sud- al fine di sviluppare piani d’azione efficaci ed efficienti per la soluzione delle problematiche riscontrate, calibrati su ciascun investimento e contenenti le iniziative necessarie alla piena realizzazione delle misure P.N.R.R..

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per un confronto tra i diversi ministeri titolari delle misure di intervento e i soggetti attuatori operanti nel territorio e stabilire, in tal modo, una proficua linea di comunicazione e rendere al contempo più mirata l’attività di supporto in favore dei comuni-soggetti attuatori e il pieno raggiungimento dei target e dei milestone previsti, nei termini inderogabili stabiliti dalla legge.