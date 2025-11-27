Il pontino Fausto Bianchi è il nuovo presidente di Piccola Industria

Fausto Bianchi, imprenditore pontino del settore assicurativo e seconda generazione alla guida del gruppo Bianchi Assicurazioni di Latina, nonché presidente di Unindustria Latina, è il nuovo presidente di Piccola Industria, associazione di Confindustria che rappresenta le piccole e medie imprese. La votazione si è conclusa con 8 schede bianche e una nulla su 45 voti. Bianchi è arrivato al voto come candidato unico dopo la corsa a due con Pasquale Lampugnale, ceo di Sidersan e vicepresidente uscente della Piccola Industria, che ha ritirato la propria candidatura poco prima dell’elezione.

Nel suo intervento, il neoeletto presidente ha dichiarato: “Vogliamo una Piccola Industria, architrave del sistema produttivo italiano, capace di essere protagonista delle transizioni in atto, pur dentro un contesto geopolitico complesso. Una componente che vuole crescere, innovare e partecipare alle strategie industriali del Paese, utilizzando leve che consentano una crescita dimensionale delle imprese: da micro a piccole, da piccole a medie e auspicabilmente da medie a grandi”.

Bianchi ha inoltre sottolineato l’importanza di un confronto istituzionale costante, aggiungendo che “sarà fondamentale presidiare con determinazione il confronto istituzionale. Porteremo, in Italia come in Europa, una voce chiara sulle esigenze delle piccole e medie imprese, chiedendo coerenza, semplicità e stabilità nelle politiche industriali, fiscali ed energetiche”.

In merito alla nomina di Bianchi come Presidente di Piccola Industria, sono arrivate anche le congratulazioni del Senatore Calandrini: “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Fausto Bianchi per la sua elezione a Presidente Nazionale della Piccola Industria di Confindustria. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che premia le sue capacità, il suo impegno e la sua visione imprenditoriale”.

“Sono particolarmente orgoglioso di vedere un rappresentante della nostra comunità assumere un ruolo di così grande rilievo a livello nazionale. Sono certo che Bianchi saprà portare con sé la dedizione e la competenza che ha già dimostrato alla guida di Unindustria Latina, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla competitività delle nostre imprese. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per le importanti sfide che lo attendono” ha concluso il Senatore.