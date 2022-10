Il Prefetto di Latina in visita ai comuni colpiti dal maltempo

Il prefetto di Latina Maurizio Falco, ha eseguito un sopralluogo a Formia e Itri per trovare una soluzione ai danni che il maltempo ha causato e per prevenirne altri.

“Interventi risolutivi, tangibili, immediati per garantire sicurezza e prevenzione sul territorio. Di fronte al rischio dei cittadini, bisogna agire con estrema fermezza e celerità. Non esistono colori politici, verremo qui altre volte, è il momento di far parlare i fatti”.

“Si è trattato di un passaggio doveroso per rendersi conto di come stanno le cose; Nessuno può discettare di decisioni da prendere se non vede quello di cui si discute. Dobbiamo fare squadra in questo momento, ma individuare le priorità delle misure di intervento perché i prossimi eventi che malauguratamente si dovessero verificare non ci troverebbero passivi. Ripulitura dei canali, allerta meteo dei cittadini con avvertimento alla popolazione, tutto quello che può essere messo in campo subito deve essere fatto con razionalità. Il nostro è un territorio malato, e per curarlo dobbiamo arrivare prima a garantire la salute del cittadino. Tutti insieme dobbiamo fare squadra, ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.