Il Premio Invictus e la letteratura sportiva nel mondo, un successo alla Fiera del Libro di Francoforte

La casa editrice pontina di Lab DFG, ideatrice del Premio Invictus, celebra la conclusione della sua partecipazione alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024. In questa edizione, l’Italia è tornata a essere ospite d’onore alla prestigiosa Buchmesse dopo 36 anni, ed il Premio Invictus è stato l’unico premio di letteratura sportiva presentato a Francoforte nel panel “Libri italiani: lo sport” in cui è stata presentata l’analisi dei dati di vendita elaborati dall’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori.

Tra i generi che hanno suscitato maggiore interesse durante la manifestazione, si sono distinti quelli legati ai fumetti e ai nuovi linguaggi espressivi, come graphic novel e opere di illustratori emergenti. Il successo di queste categorie riflette l’evoluzione del mercato editoriale, che sempre più si apre a nuove forme narrative, capaci di coinvolgere lettori di ogni età.

Ma non mancano i libri di sport. Nel settore, i primi otto mesi del 2024 hanno registrato una produzione di 437 titoli, con un’attenzione crescente per le opere dedicate agli sport diversi dal calcio, che hanno visto un incremento del 10% rispetto al 2019. La vendita di libri sportivi ha mantenuto una stabilità significativa, con circa mezzo milione di copie vendute e una spesa complessiva di 8,3 milioni di euro. È importante notare che i mesi finali dell’anno, tipicamente caratterizzati da numerose novità editoriali, contribuiranno ulteriormente a delineare il trend del mercato.

Giovanni Di Giorgi, editore della casa editrice Lab DFG che ha ideato il Premio Invictus, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti della nostra partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte. Essere selezionati per rappresentare l’Italia in questo contesto ci riempie di orgoglio e conferma il valore del nostro impegno nella promozione della letteratura sportiva, ma soprattutto è stata la consacrazione di un percorso, partito nel 2020, che ha “incoronato” Cisterna di Latina, sede del premio, la Capitale italiana della letteratura sportiva affascinando i partecipanti stranieri con le bellezze dei luoghi dei Caetani. E ora, con la nostra presenza alla Buchmesse di Francoforte, facciamo un ulteriore salto. Portando nel mondo il valore dello sport e delle sue storie. I dati di vendita mostrano quanto il pubblico sia attratto dal genere e noi, da parte nostra, siamo determinati a continuare a offrire opere che sappiano emozionare e ispirare i lettori. Come diciamo sempre: si scrive sport, si legge vita”.

Il prossimo appuntamento con Invictus è mercoledì 4 dicembre alle ore 12.30 alla Fiera Più Libri Più Liberi di Roma dove sarà presentata l’edizione 2025. Occasione per lanciare anche il Club Invictus.