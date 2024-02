Il presidente della Federazione Irlandese di canottaggio in visita a Sabaudia

A fare visita alla sua Nazionale in preparazione a Sabaudia, sul lago di Paola, il presidente della Federazione Irlandese di canottaggio Neville Maxwell, su invito del Comandante del III Nucleo Atleti della Guardia di Finanza Danilo Cassoni.

Accompagnato da Antonio Maurogiovanni, High Performance Director della Nazionale irlandese, il Presidente Maxwell ha visitato gli impianti sportivi che da diversi anni danno ospitalità ai canottieri dell’Irlanda e, nell’occasione, ha incontrato il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale e il DT azzurro Francesco Cattaneo.

I due rappresentati delle federazioni remiere hanno condiviso, insieme ai presenti, i differenti percorsi che, da oggi fino a agosto, porteranno le rispettive Rappresentative ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Dopo aver apprezzato da vicino l’intera struttura delle Fiamme Gialle, tutti i presenti sono stati ricevuti dal sindaco di Sabaudia Alberto Mosca che ha rivolto un ringraziamento al presidente della Federazione Irlandese per aver scelto Sabaudia in vista di Parigi 2024 e, successivamente, ha ribadito al presidente Abbagnale l’importanza del legame che unisce l’Amministrazione Comunale alla Federazione Italiana Canottaggio.

Prima dei saluti, Danilo Cassoni ha aperto le porte della Caserma “Spiridigliozzi” per una visita guidata in cui il presidente Maxwell ha osservato da vicino dove vivono gli atleti delle Fiamme Gialle quando non sono impegnati negli allenamenti.