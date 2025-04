Il Presidente della Repubblica Mattarella in visita alla Bsp

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato questa mattina l’azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a di Latina, in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro.

“Fa molto piacere che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia scelto un’azienda rappresentativa dell’eccellenza italiana per ricordare l’importante ricorrenza del 1 maggio, in un momento che, da una parte vede un aumento delle assunzioni in tutto il Paese – lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Sanità della Regione Lazio – Siamo onorati della presenza del capo dello Stato che ha voluto sottolineare l’importanza di questa realtà sempre più in crescita sul piano nazionale. Non c’è dubbio che tra le eccellenze nostrane ci sia la Bsp Pharmaceuticals di Latina, specializzata in terapie antitumorali, che ha assunto centinaia di persone e presentato un piano di investimenti ingente e credibile. Bsp Pharmaceuticals è stata riconosciuta miglior fornitore al mondo di servizi alla comunità oncologica nel segmento della ricerca più all’avanguardia, in termini di innovazione tecnologica e sperimentazione clinica. L’azienda continua a investire e crescere in un territorio che nel settore chimico farmaceutico ha le radici del proprio sviluppo. E noi siamo orgogliosi di poter avere un’azienda di livello internazionale nel nostro territorio. Sottolineo che il settore farmaceutico rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nella regione, con 1900 imprese, ed oltre 16.000 addetti (11% del totale nazionale). E giudico molto importanti i dati diffusi nei giorni scorsi da Osserfare sullo stato di salute del nostro tessuto imprenditoriale. il Lazio, si posiziona al secondo posto per tasso di crescita (+0,28%, a fronte del -0,05% nazionale), in miglioramento rispetto ai valori riferiti al triennio precedente. E’ confermato che stiamo andando nella direzione giusta. Latina in particolare fa registrare un saldo positivo (+94 unità, a fronte delle +44 precedenti, +0,17% la crescita). Numeri che ci incoraggiano e che dimostrano che con il centrodestra alla guida della regione anche per l’economia locale ci sono rassicuranti segnali di ripresa”.