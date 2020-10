Il Psi sostiene la ricandidatura di Coletta: “Ha risanato criticità che si trascinavano da 20 anni”

La Federazione Provinciale di Latina del Psi, intitolata al presidente Sandro Pertini, dà pieno appoggio alla possibile ricandidatura del sindaco Damiano Coletta e promette una lista a suo sostegno nelle prossime amministrative.

Lo rende noto tramite il segretario provinciale Antonio Melis, che spiega: “Il lavoro svolto in questa prima amministrazione di Latina si è distinta per l’azione di risanamento delle tante, troppe, situazioni di criticità ereditate da oltre venti anni di cattive amministrazioni precedenti. Adesso però ci vuole una forte azione propulsiva per migliorare la quotidianità dei tanti cittadini di Latina e dei borghi. Il Partito Socialista Italiano sarà promotore di una lista a sostegno di Coletta, con un programma chiaro ed incisivo che dovrà essere un riferimento importante per gli anni a venire e dovrà caratterizzare l’azione amministrativa di tutta la compagine, degna di una città capoluogo come è Latina”.

La presa di posizione arriva dopo una serie di incontri avuti con il sindaco Coletta, insieme ad una delegazione del partito alla presenza del vice segretario nazionale Vincenzo Iacovissi ed al coordinatore nazionale per gli enti locali, l’onorevole Gianfranco Schietroma, che – si legge in una nota – “condivide pienamente la scelta della ricandidatura alla carica di sindaco per le prossime amministrative di Latina del 2021 di Damiano Coletta. Le varie riunioni che si sono avute in questi giorni hanno messo in campo una serie di iniziative e di proposte dei socialisti, a partire dai problemi riscontrati su viabilità, trasporti, scuole e sanità pubblica per i quali vanno potenziati interventi e incentivate soluzioni specie per le fasce più deboli quali anziani, giovani e famiglie sempre più stretti nella morsa della congettura negativa della crisi economica attuale”.