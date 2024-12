Il pullman del Latina preso a sassate al ritorno da Potenza

Una sassaiola ha colpito il pullman del Latina Calcio che stava rientrando dalla disastrosa partita con il Potenza, gara valida per la 18esima giornata di campionato di Lega Pro che i nerazzurri hanno perso 5-1. La contestazione degli ultras raggiunge dunque il suo apice, sfociando nella violenza. La serie di sassi ha raggiunto il mezzo con cui la squadra stava facendo ritorno al Francioni sulla SS156 dei Monti Lepini, ma fortunatamente non ha creato danni a persone. Tanto però lo spavento per la squadra. Sicuramente ci saranno degli strascichi per quanto riguarda il grave episodio.