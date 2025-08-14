Il Puntini Fest torna in provincia: Bassiano la prima tappa

In Provincia di Latina torna anche quest’anno l’appuntamento con Puntini Fest, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, ideato e organizzato da Matutateatro, in provincia di Latina, realizzato con il sostegno del FNSV (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) del Ministero della Cultura e nell’ambito dell’iniziativa Officina Culturale dei Monti Lepini della Regione Lazio.

Nell’arco di due settimane ci saranno 32 spettacoli teatrali selezionati tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi, che si alterneranno in piazze, parchi e cortili di cinque comuni dell’area collinare interna della provincia di Latina, nel territorio dei Monti Lepini: Bassiano, Priverno, Cori, Norma e Sezze.

Un’occasione unica per bambini, ragazzi e famiglie per godere di una proposta teatrale altamente qualificata, ampia e differenziata, che vuole facilitare l’accesso di un pubblico nuovo a opportunità di alto valore artistico, cercando anche di integrare il teatro e le varie attività con il patrimonio artistico e paesaggistico dei luoghi che lo ospitano.

La dichiarazione dei direttori artistici di Matutateatro Julia Borretti e Titta Ceccano: “Puntini Fest è ormai un appuntamento fisso e tanto atteso da centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che ci seguono da anni. Questo testimonia quanto sia importante offrire al pubblico occasioni culturali di questo tipo e siamo contenti di riuscire a farlo per il settimo anno consecutivo grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e alla collaborazione dei Comuni che ci ospitano. Il nostro intento resta sempre quello di mettere al centro dell’attenzione le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze, la componente più preziosa delle nostre comunità”.

Per questa edizione, che si è ulteriormente ampliata aggiungendo la tappa nel comune di Cori, si prevedono 13 giorni di spettacoli, laboratori, incontri, libri, giochi e tanto divertimento per tutti, a partire dalla tappa di Bassiano che si terrà dal 18 al 19 agosto.

Puntini Fest farà poi tappa a Priverno il 20 e 21 agosto, a Cori dal 22 al 24, a Norma dal 26 al 28 e infine a Sezze dal 29 al 31 agosto.