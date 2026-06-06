Il quartiere Q4 si fa fumetto, podcast e street art: la rivoluzione creativa al Lestrella Pop

Si è svolto presso il Lestrella Pop di Latina, l’evento conclusivo di Lestrella Lab, il progetto promosso dalla Fondazione Alta Mane Italia, realizzato dall’Associazione Libreria in Viaggio APS con Lestrella Pop e in collaborazione con la Fillea CGIL del territorio, che nei mesi scorsi ha coinvolto ragazze e ragazzi del quartiere in un percorso di formazione e produzione culturale attraverso il fumetto, i podcast e la narrazione artistica.

Da quei laboratori, è nato un prodotto editoriale collettivo e multilinguaggio, edito da Round Robin editrice, il volume è un fumetto – scritto e ideato dalle ragazze e i ragazzi del LEstrella Lab – assieme ad una serie podcast e un’opera di Street art.

Nel corso dell’iniziativa sono stati presentati alla cittadinanza i lavori realizzati durante i laboratori, vere e proprie opere inedite nate dal racconto del territorio e delle esperienze vissute dai partecipanti. Un percorso che ha permesso ai giovani di osservare e raccontare il quartiere Q4 con uno sguardo nuovo, trasformando luoghi, relazioni e memorie in strumenti di espressione e partecipazione.

All’incontro sono intervenuti Filippo Vaccaro, membro di Lestrella Pop e della Fillea CGIL territoriale, David Scerrati, presidente dell’Associazione Libreria in Viaggio APS, insieme alle ragazze e ai ragazzi protagonisti del progetto.

“Lestrella Lab ci lascia qualcosa di importante: la dimostrazione che la cultura può essere uno strumento concreto per costruire comunità e creare opportunità. In un quartiere che per troppo tempo è stato raccontato solo attraverso le sue difficoltà, i ragazzi e le ragazze coinvolti hanno mostrato che esistono energie, talenti e idee capaci di produrre partecipazione e cambiamento. Il Lestrella Pop nasce proprio con questo obiettivo: essere uno spazio aperto, popolare e collettivo, in cui le persone possano incontrarsi, crescere e immaginare insieme il futuro del proprio territorio”, ha dichiarato Filippo Vaccaro.

Il progetto si inserisce nel percorso di animazione sociale e culturale che il Lestrella Pop porta avanti nel quartiere, confermando il valore della collaborazione tra associazionismo, mondo della cultura e organizzazioni sindacali nella costruzione di spazi di aggregazione, inclusione e cittadinanza attiva.

Un progetto nato nel quartiere e per il quartiere, che attraverso l’arte e la creatività ha restituito voce, protagonismo e senso di appartenenza a una nuova generazione di cittadine e cittadini