Il Questore Fausto Vinci a Fondi per incontrare il sindaco Beniamino Maschietto

A due mesi dal suo insediamento, il massimo rappresentante della Polizia di Stato in provincia di Latina, Fausto Vinci, ha fatto visita al Comune di Fondi per un incontro formale ma intenso con il sindaco Beniamino Maschietto. L’incontro ha affrontato temi cruciali come il centro storico, il litorale, i servizi di prevenzione e la lotta alla macro e micro criminalità.

Il Questore Vinci, accompagnato dal vice questore e comandante del commissariato di Largo Evangelista, Raffaele Iasi, ha discusso con il sindaco Maschietto vari aspetti della sicurezza locale. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del dialogo continuo con le forze dell’ordine, affermando che la presenza del Questore a Fondi è un segnale significativo. Maschietto ha ringraziato Vinci, Iasi e tutte le forze di polizia per il loro impegno costante nonostante le difficoltà logistiche e di personale.

Durante l’incontro, il sindaco ha anche espresso il suo apprezzamento per l’imminente trasferimento del commissariato presso i nuovi locali di Viale Piemonte al Mof, previsto per l’inizio del nuovo anno. Maschietto ha evidenziato come la visibilità degli agenti in divisa possa scoraggiare episodi di criminalità minore, migliorando la percezione di sicurezza tra i cittadini.

In sintesi, l’incontro ha rappresentato un momento di confronto proficuo tra il sindaco di Fondi e il nuovo Questore, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e migliorare la sicurezza nella città.