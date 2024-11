“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, all’Oxer la proiezione per le scuole

Il cinema Oxer di Latina ha ospitato in anteprima la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Margherita Ferri e interpretato da Claudia Pandolfi. La pellicola narra la tragica storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che, nel 2012, si è tolto la vita a causa di bullismo e cyberbullismo. L’evento è stato organizzato nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione supportato dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, con la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti e studenti del quinto anno delle scuole superiori.

Alla proiezione, moderata dalla giornalista Federica Angeli, sono intervenuti in diretta streaming Teresa Manes, madre di Andrea, e il protagonista del film, Samuele Carrino. Intervenuta prima della proiezione del film, la Dott.ssa Monica Sansoni, ha sottolineato l’importanza della proiezione, definendola utile strumento di informazione e sensibilizzazione. «Il film ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul bullismo e sulle sue conseguenze», ha dichiarato la dottoressa, aggiungendo che lo stesso trasmette un messaggio di incoraggiamento e mette in luce valori fondamentali come empatia e rispetto.

La Dott.ssa Sansoni ha espresso il suo impegno pluriennale nel contrastare bullismo e cyberbullismo, collaborando con Gianluca Calcagnini del cinema Oxer per garantire che il progetto raggiungesse un vasto pubblico di ragazzi e ragazze. «È fondamentale che tutti conoscano la storia di Andrea e di sua madre Teresa», ha concluso, evidenziando la necessità di promuovere la consapevolezza su questi temi delicati tra le nuove generazioni.