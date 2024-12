Il ritorno della Stella Maris: ritrovata la barca simbolo del Lido di Latina

Quando ormai le speranze erano svanite, il mare ha restituito la storica imbarcazione Stella Maris, protagonista di un’incredibile vicenda al Lido di Latina. Dispersa per giorni tra le onde, sembrava destinata a non essere più ritrovata, ma un vero e proprio “miracolo” ha riportato l’imbarcazione al suo approdo.

Il naufragio e il ritrovamento

La Stella Maris era stata lasciata alla deriva al largo di Capo Portiere a causa di un’avaria e del maltempo. Il marinaio a bordo, impossibilitato a governarla o a raggiungere un approdo sicuro, era stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera. Tuttavia, la barca era scomparsa tra le onde e le condizioni meteo avevano reso impossibili le ricerche immediate.

Sabato mattina, con il mare finalmente calmo, l’imbarcazione è stata avvistata al largo, galleggiante e praticamente intatta. La marineria locale si è mobilitata per recuperarla, affrontando non poche difficoltà per riportarla all’approdo al Mascarello di Foce Verde.

La Stella Maris è molto più di una semplice barca: è un simbolo della tradizione marinaresca di Latina. Immatricolata con il nome Stella Maris, è celebre per aver trasportato la Madonnina durante la processione di Ferragosto, un evento profondamente radicato nella comunità locale.

Il suo ritrovamento non solo rappresenta una straordinaria sorpresa, ma garantisce anche la sua presenza per le future celebrazioni, portando gioia e sollievo a tutti coloro che la considerano parte integrante della loro storia e tradizione.