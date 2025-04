Il saluto a Papa Francesco, dall’omaggio a Roma al registro di condoglianze

In occasione dei funerali di Papa Francesco, sabato 26 aprile, il Gruppo FS ha attivato un piano straordinario per facilitare l’afflusso dei fedeli a Roma. Fino a domenica 27 aprile, saranno disponibili oltre 260.000 posti su Frecce, Intercity e treni Regionali, con collegamenti potenziati verso la stazione di Roma San Pietro. Inoltre, è previsto uno sconto del 40% sul prezzo base per chi viaggia con Frecce e Intercity, utilizzando il codice “ROMA” al momento dell’acquisto del biglietto.

Latina, il registro di condoglianze

Raggiungere la Capitale però, in un momento di lutto come quello per la morte di Papa Francesco, non è per nulla semplice. Migliaia di fedeli sono in viaggio per raggiungere Roma, per dare l’ultimo saluto al compianto Santo Padre. Un atto di vicinanza e di fede, mentre la Chiesa Cattolica si prepara ad eleggere il nuovo Pontefice. Come si può allora ricordare Papa Francesco senza spostarsi dalla propria città di origine?

In aiuto ai tanti fedeli sparsi per la penisola, arrivano le Prefetture: la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti disposto che venga aperto un registro di condoglianze per la dipartita di Bergoglio, “dedicato ai cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio”.

Pertanto, da oggi, 23 aprile, fino al giorno 26, giorno dell’esecuzione dell’esequie, il registro sarà a disposizione della cittadinanza pontina, all’ingresso della sede della Prefettura, sita in Piazza della Libertà.

Che sia una firma, una dedica, o un pensiero personale, i cittadini di Latina e provincia si preparano a lasciare l’ultimo pensiero a Papa Francesco, in attesa dei funerali e dell’insediamento del conclave.