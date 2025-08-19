Il Santa Maria Goretti di Latina eccellenza nel trattamento dell’ictus ischemico

Grazie agli ottimi risultati raggiunti nel percorso di cura dell’ictus ischemico, l’Ospedale Santa Maria Goretti ha ottenuto nel 2025 il prestigioso riconoscimento “Diamond” dell’European Stroke Organization (ESO), in collaborazione con l’associazione Angels, dopo la certificazione “Gold” conquistata nel 2023 e nel 2024.

Il riconoscimento premia la qualità delle cure garantite, con particolare riferimento alla tempestività degli interventi, alla gestione clinica e al percorso riabilitativo, frutto del lavoro altamente qualificato dello Stroke Team e della sinergia tra le diverse professionalità ospedaliere. Un ruolo fondamentale è stato svolto dal costante supporto della Direzione Generale e della Direzione Strategica, che hanno promosso e sostenuto l’implementazione di protocolli e procedure innovative per garantire ai cittadini un’assistenza sempre più sicura ed efficace.

Negli ultimi anni l’Ospedale ha incrementato l’applicazione dei trattamenti di rivascolarizzazione – sia la trombolisi farmacologica sia la trombectomia meccanica – con risultati significativi: dal 2017 ad oggi sono stati trattati circa 900 casi, di cui 430 procedure di trombectomia meccanica eseguite dal 2020. La certificazione “Diamond” rappresenta un ulteriore riconoscimento del livello di eccellenza raggiunto dall’Ospedale Santa Maria Goretti nella gestione delle emergenze neurovascolari, in piena coerenza con gli standard europei di qualità.