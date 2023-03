E’ morto Bruno Astorre, senatore della Repubblica e figura di spicco della politica regionale del Lazio. Nato a Frascati nel 1963, Astorre era stato nominato nel 2018 come segretario regionale del Pd, partito con cui viene candidato per il Senato come capolista nel collegio plurinominale Lazio 02 risultando eletto.

La notizia della morte arriva come un fulmine a ciel sereno: secondo quanto riferisce l’Ansa, infatti, il senatore si sarebbe suicidato lanciandosi dalla finestra del suo ufficio in Senato a Palazzo Cenci a Roma. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata. Astorre era stato ricoverato recentemente e dimesso da qualche giorno. Palazzo Madama è attualmente chiuso per le indagini.