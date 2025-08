Il sindaco Celentano:”Inconcepibile che un assessore tenti di delegittimare il mio ruolo”

E’ una situazione che mette sempre più in evidenza le tensioni interne alla maggioranza, quella che si sta vivendo all’interno dell’Amministrazione comunale di Latina. Il sindaco Matilde Celentano infatti, ha espresso forte disappunto e preoccupazione per quanto sta succedendo, denunciando un tentativo di delegittimazione da parte di un assessore, che seppur non nominato lascia capire con ogni probabilità che si tratti di Addonizio. Quest’ultimo infatti aveva proposto una delibera per la modifica del contratto ABC per poi chiedere di ritirarla. Al momento del voto in aula, giovedì (quando si sono scontrati Bellini e Valletta)proprio Addonizio, assessore all’Ambiente, insieme al suo gruppo (Noi Moderati) non ha votato uscendo dall’aula.

“Non è tollerabile – si legge nella nota –, né sotto il profilo personale ma soprattutto sul piano politico, che membri della giunta agiscano a ruota libera, non rispettando il programma di governo e minando di conseguenza la credibilità del sindaco e di tutta la coalizione che lo sostiene. Non posso accettare che un assessore, mio delegato fiduciario, possa contraddirmi e delegittimare il mio operato.”

“Come Sindaco – prosegue Celentano – sono la prima responsabile del perseguimento e della realizzazione del programma di governo e del patto politico che lo ha definito. La situazione politica che si è venuta a creare sulla questione Abc sta generando rallentamenti nel raggiungimento degli obiettivi programmatici. E questo non lo posso consentire. Il mio obiettivo primario è quello di rispondere con i fatti all’impegno che ho preso con la città e portare a termine il mio programma elettorale – spiega ancora il sindaco di Latina – con la realizzazione di opere e interventi finanziati per circa 100 milioni di euro. Parlo della riqualificazione del parco Falcone e Borsellino, dell’abbattimento e della ricostruzione dell’ex Icos, del nuovo impianto sportivo in Q4, del Palazzetto dello sport di via dei Mille, della Cittadella giudiziaria, degli interventi al Nicolosi e molti altri progetti che la nostra comunità attende da anni”.

La Celentano ha poi evidenziato come l’episodio avvenuto durante l’ultimo Consiglio comunale, riguardante la proposta di riallineamento dei compensi spettanti ad ABC in conformità con il Pef, abbia reso necessario un chiarimento politico tra le forze che sostengono il governo cittadino. “Chi si assume la responsabilità, o la irresponsabilità, di comportamenti contrari al patto sottoscritto con gli elettori, ne risponde innanzitutto nei confronti della propria forza politica” ha affermato.

Per questo motivo, la sindaca ha annunciato l’intenzione di convocare nei prossimi giorni un tavolo di confronto tra tutti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione, con l’obiettivo di superare l’attuale momento di crisi e rilanciare l’azione di governo a Latina.