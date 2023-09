Il sindaco di Formia Taddeo chiarisce la questione fondi del PNRR

“Nei giorni scorsi ho appreso con un certo sconcerto dai social e mezzi di stampa notizie pretestuosamente allarmanti del presunto taglio di 13,5 mld di euro, delle risorse a valere sui fondi del PNRR, da parte del Governo Centrale. Sento quindi il dovere di intervenire e fare chiarezza, soprattutto per non indurre inutili e sterili polemiche fondate su presupposti errati e non corrispondenti al vero”, queste le dichiarazioni del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il primo cittadino precisa che si sarebbe trattato di una questione non relativa al Comune di Formia, bensì riguardante tutti i Comuni italiani. Già nel mese di luglio, dopo che l’Orep aveva ipotizzato il definanziamento di una serie di progetti PNRR degli enti locali italiani, il Governo da subito aveva garantito il mantenimento dei finanziamenti concessi per la realizzazione di progetti, essendoci proposte di modifica del piano iniziale PNRR inviate all’Europa per la rimodulazione del PNRR.

Sempre il sindaco Gianluca Taddeo informa che il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha convocato un’ importante riunione con tutti i Comuni della Provincia e alla presenza del Capo di Gabinetto del Ministro Marcello Zottola ha esortato a proseguire oltre nell’attuazione dei progetti rassicurando sul fatto che nessuna opera sarà definanziata.

“Mi piace chiarire, per dare serenità ai cittadini – prosegue – al di là dei dati pubblicati a livello nazionale legati a monitoraggi e a scadenziari fissati nelle fasi iniziali delle procedure, che i nostri uffici monitorano costantemente lo stato di avanzamento dei procedimenti relativi ai finanziamenti assegnati al nostro Comune, affinchè tutte le procedure possano proseguire senza interruzioni”.

Per il Comune di Formia tutte le risorse assegnate e confermate sono relative a: Asilo nido San Remigio, Scuola Rialto, Viadotti, Scuola media “Vitruvio Pollione” (in settimana sono stati aggiudicati i lavori per la demolizione e ricostruzione), Archivio Storico, Passeggiata di Cicerone, Torrenti ed efficientamento energetico.