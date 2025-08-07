Il super latitante Massimiliano Del Vecchio preso in Spagna

E’ finita dopo due anni la latitanza di Massimiliano Del Vecchio. Il 42enne fondano, considerato uno dei leader dei gruppi criminali dediti al narcotraffico nella Piana di Fondi e in particolare in tutto il Sud Pontino, è stato arrestato ieri a Barcellona mentre era in cura da un dentista. Intercettazioni, pedinamenti e tanto lavoro investigativo hanno portato alla cattura dell’uomo inserito nella lista dei latitanti più pericolosi dal Ministero degli Interni.

A portare a termine l’operaizone sono stati i Carabinieri, coordinati dal tenente colonnello Antonio De Lise, insieme alla Guardia Civil spagnola, al culmine di una lunga fase di caccia all’uomo effettuata utilizzando le più avanzate tecnologie, con tracciamenti web, crittografia dei messaggi e analisi dei circuiti internazionali del ricercato che naturalmente è stato ritrovato con dei documenti falsi.

Del Vecchio, noto in tutto il territorio pontino e sempre molto appariscente alla guida della sua Ferrari Gialla, si era affermato come vertice dello spaccio in una zona nevralgica per la criminalità, con contatti nella Capitale e in Campania. Una leadership radicata, arrivata talvolta anche grazie all’uso della forza, culminata con noti eventi di cronaca tra Fondi e Formia.