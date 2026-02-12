“Il Teatro in Città”: a Latina debutta il nuovo festival dedicato alle compagnie amatoriali

Un nuovo polo culturale si accende nel cuore di Latina. Dal 28 febbraio al 9 maggio 2026, il Teatro Santa Maria Goretti (Viale XVIII Dicembre 21) ospiterà la prima edizione de “Il Teatro in Città”, una rassegna interamente dedicata al teatro amatoriale che promette di diventare un appuntamento fisso per la comunità.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’APS Cantiere dell’Arte e l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori“. Il festival non è solo una vetrina per attori non professionisti, ma un vero progetto di aggregazione sociale che mette al centro la creatività e la passione, offrendo un cartellone che spazia dalla commedia brillante al teatro di ricerca, fino ai classici contemporanei.

A guidare la macchina organizzativa sono il direttore artistico Giovanni Iovine e il direttore esecutivo Massimo Ciufo. Entrambi sottolineano il valore profondo di questa sfida culturale per il territorio.

«La rassegna nasce con l’obiettivo di dare spazio al teatro amatoriale, una realtà viva e fondamentale per il tessuto culturale del nostro territorio e, naturalmente, per celebrare e promuovere l’arte», spiega Giovanni Iovine. «Il teatro è un linguaggio universale, capace di oltrepassare barriere culturali e sociali e di arricchire persone di ogni età e condizione. È l’unica arte che non si fruisce a livello individuale, ma che richiede e stimola la partecipazione».

Alle sue parole fanno eco quelle di Massimo Ciufo: «Le finalità del festival sono molteplici e vanno oltre la mera offerta di intrattenimento: abbracciano diverse dimensioni tese alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa rappresenta un traguardo importante per la città, dove non sempre si riesce a dare continuità alle proposte culturali. Inoltre, il festival offrirà un’esperienza emozionale alla scoperta dell’arte in scena, della fantasia e della memoria, rafforzando il senso di appartenenza e di identità civica».

Il calendario prevede cinque spettacoli in gara, tutti con inizio alle ore 20:30, che vedranno protagoniste compagnie provenienti da diverse realtà: