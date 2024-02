Il Terracina alza al cielo la Coppa Italia, delirio a Tivoli

Sul campo neutro dell’Olindo Galli di Tivoli è il Terracina ad alzare la Coppa Italia di Eccellenza Lazio e ad entrare nella storia. Per i tigrotti è la prima vittoria nella competizione dopo aver partecipato a due finali, tra cui la primissima edizione del 1992.

Ci sono voluti i supplementari, ma a far trionfare il Terracina ci pensano il gran gol di Sekou Camara da fuori area e il terracinese doc Max Carlini, che regalano la coppa agli uomini di Mauro Pernarella e a fanno gioire il tifo biancoceleste accorso in massa in quel di Tivoli per sostenere i propri beniamini. I tigrotti fanno sì che la Coppa rimanga in provincia di Latina dopo anni di dominio romano, diventando la quarta pontina di sempre a vincere la competizione dopo Aprilia, Formia e Cisterna.

L’anno scorso l’Insieme Formia piegò per 4 a 1 la Luiss allo stadio comunale di Artena. Prima di quella grande vittoria, la coppa mancava nell’Agro Pontino dal 2010, quando a vincerla fu l’allora Vigor Cisterna, battendo la Lupa Frascati.

A Tivoli è stata una gara parecchio equilibrata, con l’agonismo perfetto per una finale, un gioco maschio ma non sprovveduto. L’Unipomezia può recriminare per un palo colpito al 35’ del primo tempo da Soulemayne Camara e un rigore dubbio non assegnato da L’Erario di Formia al 65’. Dopo il bolide da fuori area di Sekou Camara, la squadra di Casciotti ha risposto con il bel gol al volo di Piro. La zampata di Carlini nel secondo tempo supplementare arriva come una doccia gelata per i pometini, vanamente protesi in avanti alla ricerca de pareggio.

È quindi campione il Terracina di Pernarella che ora ha in testa un solo obiettivo, il salto di categoria. A rendere la strada complicata prprio lo sconfitto UniPomezia, avanti in campionato di due lunghezze. Sarà proprio il rematch fra Terracina e l’Unipomezia domenica prossima a stabilire le gerarchie del Gurone B di Eccellenza. L’iniezione di fiducia di questo pomeriggio sarà una motivazione in più per credere in questo grande obiettivo.

IL TABELLINO

TERRACINA Martinelli, Zambruno, Stella (43’st Fumagalli), Pesce (8’pts Petruccelli), Sossai, Celli, Pagliaroli (2’pts Proietti), Camara, Fioretti (27’st Curiale), Carlini, Bellante PANCHINA Campagna, Ragozzo, Merluzzi, Dironza, Cano ALLENATORE Pernarella

UNIPOMEZIA Borghi, Morelli, Bagaglini, Bordi, Piro, Binaco (41’st Pacchiarotti), Delgado (10’st Ramceski), Ippoliti, Valle (12’st Morbidelli), Camarà (30’st Regolanti), Lupi (46’st Sbordone) PANCHINA Sacchetti, Amadio, Crescenzo, Paoloni ALLENATORE Casciotti

MARCATORI Camara 6’st (T), Piro 22’st (U), 111’ 2ts Carlini (T)

ARBITRO L’Erario di Formia

ASSISTENTI Scarangella di Cassino e Panella di Ciampino

NOTE Ammoniti Lupi, Fioretti