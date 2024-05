Il Terracina Calcio ricevuto in Comune

Nella giornata di ieri i rappresentanti del Terracina Calcio sono stati ricevuti in Comune a Terracina alla presenza dell’Assessore allo Sport Alessandra Feudi che ha fatto le veci anche del Sindaco Francesco Giannetti impossibilitato a partecipare. Un’occasione per confermare l’assoluta vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione Comunale

alla squadra nel percorso che si accinge ad intraprendere dopo la promozione in serie D.

Intanto nella seduta della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 24 maggio scorso è stata prorogata l’agibilità dello Stadio Comunale “Mario Colavolpe” fino alla data del 30 settembre 2025. Si tratta del risultato di un procedimento avviato nel 2023 per garantire non solo una maggiore fruizione dell’impianto sportivo da parte della collettività con l’aumento della capienza consentita (ad oggi pari a n. 1.999 persone), ma anche l’implementazione delle condizioni di sicurezza sancite dalla normativa di settore.

Sempre lo scorso anno, a maggio, l’Amministrazione ha avviato l’iter per l’affidamento in gestione del complesso sportivo “Mario Colavolpe” e annesso “San Martino B”.

Con Determinazione dirigenziale a luglio dello scorso anno, e successiva integrazione a novembre, è stato disposto di avviare la procedura negoziata – previa manifestazione di interesse – mediante pubblicazione dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato sulla piattaforma TUTTOGARE PA della S.U.A. della Provincia di Frosinone e sul sito istituzionale dell’Ente, e sono stati approvati i documenti di gara. A marzo scorso, sempre con Determinazione dirigenziale, sono stati approvati il Capitolato speciale, il Piano Economico e Finanziario e il Quadro Economico ai fini dell’espletamento della procedura di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In questa determinazione vengono riportati esplicitamente i lavori che saranno a carico dell’Amministrazione. I primi, per l’anno 2024, riguardano la realizzazione della rete idrica e fognante S. Martino per un importo di 340 mila euro. Poi ci sono i lavori di ristrutturazione dello Stadio San Martino per gli anni 2025/2026 per un importo complessivo di 1.870.000,00, e riguardano: l’adeguamento di spogliatoi e accessori alle disposizioni tecniche FIDAL e CONI; rifacimento della pista e delle pedane di atletica; realizzazione di impianto di recupero acqua per irrigazione campo di gioco erboso; realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo; realizzazione impianto solare termico.

La S.U.A. della Provincia di Frosinone è l’unica competente all’espletamento delle funzioni della Stazione Appaltante per conto dell’Ente per l’affidamento mediante la gestione della procedura di gara.

È da sottolineare che la conclusione di questa procedura, che è ancora in corso, non preclude comunque l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte della Società Terracina 1925 dal momento che, nelle more dell’avvenuta aggiudicazione della concessione, sarà possibile prorogare il regime autorizzatorio già in essere, previsto per la gestione diretta da parte dell’Ente, sino alla data del 30 settembre 2025.​