Il Terracina torna ai Baioni, l’imprenditore D’Onofrio alla finestra

Il Terracina 1925 ritorna nella mani del direttivo composto da Eugenio Baioni, suo fratello Donatello e Delfina De Angelis. La Lega Nazionale Dilettanti, con una nota ufficiale arrivata questa mattina presso la sede di via Ceccaccio, ha ufficialmente messo fine alla complessa vicenda che aveva interessato in quest’ultimo periodo la gestione targata Buonocore.

“Non sono stati giorni facili per chi, come noi, ha sempre messo al primo posto l’interesse sportivo del Terracina 1925 – spiega il vicepresidente Donatello Baioni –. Tuttavia, la notizia più importante è che siamo riusciti a riportare ufficialmente il controllo della società a una gestione interamente terracinese. Questo rappresenta un passo fondamentale per sostenere una squadra e una società che meritano il massimo rispetto, soprattutto in un anno così significativo, in cui ci prepariamo a celebrare il centenario della nostra storia.”

Ora la conduzione della società passa nelle mani del presidente Eugenio Baioni, che sicuramente non potrà affrontare da solo quelle che saranno le sfide, anche e soprattutto economiche, del club biancoceleste. Non a caso, nei giorni scorsi, c’è stato un manifesto d’interesse da parte di Massimo D’Onfrio, imprenditore romano nel settore dell’edilizia che, rappresentato dai suoi legali, ha incontrato la famiglia Baioni confermando l’interesse per l’acquisto della maggioranza delle quote societarie.