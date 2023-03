“Il vento in faccia e la tempesta nel cuore”, Nela a San Felice per la presentazione del suo libro

Lunedì Sebino Nela, campione d’Italia con la Roma nel 1983, incontrerà i ragazzi delle scuole medie di San Felice Circeo. Alle 10 Nela sarà nella tensostruttura di Borgo Montenero, dove presenterà il suo libro “Il vento in faccia e la tempesta nel cuore” e parlerà con gli studenti dei valori dello sport e del mondo del calcio, in campo e fuori.

Felice Capponi, assessore allo sport del Comune di San Felice, afferma che: “Accanto alle gare e alle manifestazioni sportive inserite nel nostro calendario 2023 assieme alla Cenacoli, società che si occupa di curare i nostri eventi, abbiamo deciso di sviluppare degli incontri fra atleti, in attività e non, e i ragazzi delle nostre scuole. I giovani oggi si focalizzano sull’apparire, sui like, sulle immagini di bella vita postate anche da tanti calciatori. Sebino Nela è un uomo schietto, pratico e potrà raccontare ai ragazzi il calciatore ma soprattutto l’uomo sotto la maglia, che ha saputo affrontare tante difficoltà e sconfiggere un tumore.”

Commenta poi Sebino Nela dicendo che: “Parlare a una platea di giovani è stimolante ed è un piacere. Ai ragazzi spiego sempre che lo studio e lo sport sono complementari; da una parte c’è la preparazione sui libri (doverosa), dall’altra una scuola di vita, fatta di tante situazioni e valori che non impari sui banchi: amicizie diverse, ti sfoghi, il rispetto per l’avversario e per le regole, la gestione dell’aggressività, la crescita fisica. Sono due discorsi che vanno portati avanti di pari passo, senza sacrificare l’uno a favore dell’altro, due linguaggi che vanno appresi.”