“Il viaggio di Martina: destinazione laurea”, assegnate le borse di studio del Rotary Club Latina

Sono stati proclamati nei giorni scorsi i vincitori dell’edizione 2026 de “Il viaggio di Martina: destinazione laurea”, il riconoscimento istituito dal Rotary Club Latina in memoria di Martina Natale, la giovane la cui prematura scomparsa ha profondamente colpito la comunità cittadina.

Il premio prevede l’assegnazione di due borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, destinate a ex studenti del Liceo Statale “Alessandro Manzoni” che, dopo il diploma conseguito al termine del precedente anno scolastico, abbiano scelto di proseguire il proprio percorso formativo all’università.

La cerimonia si è svolta proprio nell’Aula Magna del Liceo Manzoni, la scuola frequentata da Martina. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della dirigente scolastica Paola Di Veroli. Successivamente, i Past President del Rotary Club Latina, Giuseppe Gisotti e Attilio Vincenzo Gisotti, hanno illustrato agli studenti le finalità e i valori che animano il Rotary e il Rotaract.

«Da oltre un secolo, i soci del Rotary sono pronti ad agire facendo leva sulla loro passione, energia e intelligenza per realizzare progetti sostenibili. Facciamo service, promuoviamo l’integrità e avanziamo la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace attraverso la nostra comunità».

Nel corso dell’incontro è stato rivolto anche un invito ai giovani ad avvicinarsi al Rotaract. «Unitevi a noi _ è stato l’invito di Attilio Vincenzo Gisotti _ aderendo al Rotaract, che riunisce i giovani dai 18 anni in poi per scambiare idee, sviluppare doti di leadership e competenze professionali e svolgere progetti di service divertendosi insieme».

Alla cerimonia ha preso parte anche Edy, la mamma di Martina Natale, che ha rivolto ai presenti un breve saluto, rendendo ancora più intenso e significativo il momento di ricordo.

Per l’edizione 2026, le borse di studio sono state assegnate a Manvir Kaur, oggi studentessa di Scienze della moda e del costume, e a Giulio Gioè, iscritto alla Facoltà di Lingue.

A rendere omaggio a Martina sono stati anche gli studenti del Liceo Musicale, che hanno accompagnato la cerimonia con alcuni brani. Un momento particolarmente sentito, che ha unito memoria, talento e partecipazione, confermando il valore del lavoro portato avanti dagli alunni e dai loro insegnanti.