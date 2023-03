“Il viaggio di Teo nella piana di Fondi”, il progetto all’IC Milani

Ha preso il via il progetto didattico multidisciplinare, “Il viaggio di Teo nella piana di Fondi” con l’Istituto Comprensivo Milani.

In questo progetto, ideato dagli storici dell’arte Mauro Rizzi e Nicoletta Provenzano e dagli Uffici consortili, sono coinvolti gli alunni delle quarte classi primarie dei plessi Gonzaga e Salto Covino che hanno la possibilità di conoscere realtà artistiche, storiche, ambientali e di bonifica del territorio di Fondi.

Il percorso è costituito da più fasi che vedono protagonisti i bambini ed un grifone in via di trasformazione. Partiti dal Monastero di San Magno dove gli alunni hanno completato le prime tappe storico- artistiche, gli studenti sono stati accompagnati da un amico invisibile: un grifone che, uscito dagli affreschi del Monastero, esce e percorre la Piana di Fondi scoprendone bellezze, luoghi e bontà agricole.

Le successive avventure del grifone hanno condotto gli studenti durante la giornata mondiale dell’acqua all’impianto irriguo di Settecannelle che, insieme ad altri sei impianti dislocati sul comprensorio della piana di Fondi, consente di distribuire l’acqua alle varie aziende agricole presenti sul territorio.

La particolarità di questo impianto, al di là della sua importante funzione di distribuzione irrigua, è quella di essere immerso nell’incanto della natura e del laghetto omonimo, dove vivono uccelli, tartarughe, bisce e libellule.

Le prossime tappe del percorso saranno in classe con il personale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e, poi, in giro per il territorio, tra canali e impianti, per conoscere più da vicino le squadre e i tecnici che ogni giorno si impegnano per difenderlo.