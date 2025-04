Il volo per Sabaudia e poi lo schianto, così ha perso la vita Rino Sigismundi

Era partito da Artena per raggiungere Sabaudia quando il suo deltaplano ha avuto dei problemi al motore che lo hanno portato a schiantarsi contro i cavi dell’alta tensione nel territorio di Sezze. Ha perso la vita così Rino Sigismundi, il 69enne originario di Ardea ma residente a Pomezia, vittima del tragico incidente di ieri mattina.

A dare l’allarme è stato lo stesso uomo, che durante il volo ha avvisato dei problemi riscontrati al motore. Ulteriori richieste di soccorso sono arrivate da alcuni testimoni che hanno assistito al tremendo impatto. Il velivolo una volta impattato contro i cavi dell’alta tensione si è spezzato in due, precipitando all’interno del Fiume Ufente.

Le ricerche dell’uomo sono partite in quel momento e dopo circa un’ora i soccorritori hanno trovato il 69enne, ancora ancorato al sedile del mezzo con le cinture di sicurezza allacciate. Per lui però i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ora il corpo del 69enne si trova all’obitorio del Santa Maria Goretti di Latina a disposizione del medico legale che dovrà svolgere l’autopsia. Indagini saranno fatte anche sul mezzo, posto sotto sequestro.