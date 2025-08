Imbrattano col gesso piazza Municipio a Terracina: “Grave episodio”

«Gli atti vandalici e di violenza che si stanno recentemente perpetrando sul nostro territorio sono stigmatizzati dall’intera Amministrazione comunale e devono essere affrontati con un approccio educativo che promuova il rispetto, la responsabilità e la consapevolez za civica». Così il Presidente della Commissione Cultura Maria Pia Chionna dopo che venerdì mattina alcuni bambini hanno imbrattato con gessi colorati Piazza Municipio.

«Le strade del centro storico alto e la Piazza erano state appena oggetto di una pulizia approfondita grazie alla richiesta dell’Assessore all’Ambiente Maurizio Casabona, quando i bambini hanno iniziato a colorare il basolato di immenso pregio storico e artistico sotto lo sguardo della mamma che non ha impedito un’azione di cui sicuramente i suoi figli non hanno rilevato la portata civica. L’educazione, in questo contesto, svolge un ruolo cruciale nel prevenire comportamenti distruttivi e nel favorire una cultura di convivenza pacifica e rispettosa.

È fondamentale educare i bambini e i giovani al rispetto per gli altri, per i beni comuni e per l’ambiente, insegnando loro il valore della responsabilità che deriva dalle proprie azioni. Che dire, poi, dei ripetuti atti vandalici che di notte si stanno ripetendo a danno del Monumento ai Caduti, in fase di restauro, in Piazza Garibaldi? Se l’atto dei bambini è inappropriato, quello di bande giovanili contro il monumento del Cambellotti è offensivo della memoria storica di quanti hanno perso la vita per difendere la Patria. È importante intervenire tempestivamente di fronte a tali segnali di inciviltà e violenza. La collaborazione tra scuola, enti locali e forze dell’ordine deve favorire una maggiore sicurezza e prevenire episodi di vandalismo, attraverso azioni di controllo, monitoraggio e sensibilizzazione», ha concluso il Presidente Maria Pia Chionna.