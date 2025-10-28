Immigrazione clandestina, perquisizioni all’Agenzia delle Entrate e nei Caf

Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione nell’ambito di un’indagine volta a contrastare condotte corruttive e attività di agevolazione dell’immigrazione clandestina.

Le perquisizioni, disposte dalla magistratura pontina, hanno interessato un incaricato di pubblico servizio in servizio presso l’Agenzia delle Entrate e alcuni dipendenti e gestori di tre diversi CAF operanti nella provincia di Latina.

L’inchiesta mira a far luce su un presunto sistema di irregolarità amministrative e scambi di favori che avrebbero consentito, secondo gli investigatori, l’ottenimento illecito di documentazione utile alla regolarizzazione di cittadini stranieri.