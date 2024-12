Immigrazione irregolare in provincia, 192 rimpatri in 6 mesi

Proseguono le attività di contrasto all’immigrazione irregolare messe in campo dalla Questura di Latina. Sia attraverso servizi straordinari di controllo del territorio, sia mediante un’accorta analisi documentale fatto prevenire all’Ufficio Immigrazione, gli agenti nelle ultime due settimane hanno favorito le espulsioni volontarie di 10 persone.

Un numero che rappresenta solo l’apice di una forte attenzione ad una piaga che sta prendendo sempre più il sopravvento in un territorio come quello della provincia pontina. Da inizio maggio, fino a fine ottobre 2024 sono stati infatti 192 i provvedimenti di espulsione. Numeri che segnano un incremento del 500% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati 9 i rimpatri diretti alla frontiera, 25 gli accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri e 30 i rimpatri volontari assistiti.