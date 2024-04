Immobile confiscato e ancora occupato: ieri lo sgombero

Nella mattinata di ieri, le forze dell’ordine della Questura di Latina, insieme ai Carabinieri, al personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale di Latina, hanno eseguito lo sgombero di un edificio situato in via dei Latini, a piazza Moro, oggetto di confisca. Secondo quanto dichiarato dalla Questura in una nota, l’immobile era stato occupato senza titolo. Il sequestro dell’edificio risale a diversi anni fa, nel 2017, e successivamente è stato confiscato in base al cosiddetto codice antimafia, in seguito a un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina su alcuni professionisti coinvolti in un’associazione a delinquere volta a commettere truffe ai danni dell’INPS. Il bene confiscato era ancora abitato da uno degli indagati e dalla sua famiglia, nonostante il provvedimento di sgombero emanato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. La Questura ha sottolineato che questo risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine locali e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, coordinata dalla Prefettura di Latina. Questa operazione, volta al ripristino della legalità, fa parte di un più ampio programma di affidamento a enti istituzionali dei beni appartenenti alla criminalità.