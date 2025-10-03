Immobili abusivi a Borgo Sant’Antonio: via alle demolizioni

La Polizia di Stato – Questura di Latina, unitamente all’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Croce Rossa, ha presenziato all’avvio della vasta operazione di demolizione di fabbricati abusivi, per lo più abitazioni adibite a “seconde case” – ove è stata anche riscontrata la presenza di elementi in amianto – nella zona Borgo Sant’Antonio, al confine tra i Comuni di Fondi e Terracina. Dato il numero elevato di fabbricati, le operazioni proseguiranno nei giorni a seguire.

Sono infatti quaranta e più gli immobili per i quali il Comune di Fondi, avendo esaurito l’iter burocratico, comp resi i ricorsi alla giustizia amministrativa, ha intrapreso l’opera di materiale distruzione dei fabbricati, costruiti su terreni acquisiti al patrimonio comunale ope legis per effetto delle opere abusive ivi installate.

La Polizia di Stato, in particolare, continuerà, fino a esaurimento delle attività, a prestare la necessaria opera di assistenza agli enti preposti al rispetto della normativa urbanistico- edilizia, dando così seguito alle prime operazioni di demolizione che hanno avuto inizio a inizio primavera, nel segno del ripristino della legalità.