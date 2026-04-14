Impianti sportivi a Sermoneta, cambia il regolamento per aiutare le associazioni

Novità in arrivo per lo sport a Sermoneta. L’Amministrazione comunale ha deciso di andare incontro alle società del territorio modificando il regolamento che gestisce l’uso delle palestre scolastiche e degli impianti pubblici. L’obiettivo è semplice: meno burocrazia dell’ultimo minuto e più tempo per organizzare la stagione.

La modifica principale riguarda il calendario delle richieste. Da quest’anno, il termine ultimo per presentare le domande di assegnazione degli spazi viene anticipato dal 15 luglio al 15 maggio. Questo cambiamento permetterà alle associazioni di conoscere la propria sede d’allenamento con largo anticipo, potendo così pianificare le attività e le iscrizioni ai campionati federali già per i primi giorni di settembre.

“La decisione nasce dal dialogo costante con le realtà locali – spiega il consigliere delegato allo sport Mauro Mariotti -. Ci chiedevano più tempo per le pratiche burocratiche e noi abbiamo risposto anticipando i termini. In questo modo anche gli uffici comunali lavoreranno con più efficacia, garantendo una ripartenza veloce dopo la pausa estiva”.

Il provvedimento, sostenuto dal sindaco Giuseppina Giovannoli e approvato all’unanimità dall’ultimo Consiglio comunale, punta a consolidare il ruolo dello sport come pilastro della comunità. Rendere gli impianti più accessibili e la programmazione più snella significa, nei fatti, permettere a giovani e adulti di tornare in campo senza i soliti ritardi organizzativi di inizio autunno.