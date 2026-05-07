Impianto D’Amico: arriva il bando per l’affidamento

Arriva il tanto atteso bando per l’affidamento della gestione e conduzione dell’impianto sportivo “Vincenzo D’Amico” da parte del Comune di Latina.

Le discipline che si potranno svolgere all’interno dell’impianto sono: calcio a 5, pallavolo, basket, tennis, padel e bocce. Inoltre la struttura è dotata di una pista di atletica di 600 metri. Completano la struttura un ‘area fitness con percorso vita e un chiosco.

La pubblicazione della gara, formalizzato con la determinazione 960 del Dipartimento VIII Attività Produttive, punta a garantire una gestione efficiente e di qualità per uno dei centri sportivi di riferimento della città, realizzato recentemente con i fondi del Pnrr.

“Con questo bando – ha dichiarato il sindaco Celentano – stiamo consegnando alla città un presidio sociale e sportivo di eccellenza. L’intitolazione a Vincenzo D’Amico ci ricorda ogni giorno il valore del talento e dell’appartenenza: per questo cerchiamo un partner che sappia valorizzare l’impianto non solo come centro tecnico, ma come luogo di aggregazione per i giovani e le famiglie di Latina. La nostra priorità è una gestione che unisca sostenibilità economica e inclusione sociale, garantendo il diritto allo sport per tutti in una struttura moderna e sicura. Inoltre, è previsto l’utilizzo del campo sportivo per gli istituti scolastici dei quartieri Nuova Latina e Nascosa.”

“Il servizio oggetto della gara – ha spiegato l’assessore allo Sport e all’Impiantistica sportiva Andrea Chiarato – comprende l’organizzazione tecnico-organizzativa dell’impianto, lo svolgimento delle attività sportive, l’affitto dei campi a terzi per allenamenti ed eventi, nonché la gestione di un punto ristoro. E’ previsto che il gestore proponga attività di servizio pubblico, come ad esempio un doposcuola a cui andranno applicate le agevolazioni tariffarie per le fasce protette. Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con le agevolazioni più alte per fasce protette”.

Il valore stimato dell’affidamento è pari a 1.716.593,81 euro, al netto di Iva). La concessione avrà una durata di 8 anni a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna. È previsto un canone annuo a favore del Comune a partire da 6.500 euro, soggetto a offerte in rialzo.

Il concessionario, come previsto dal capitolato prestazionale, riserverà agli Istituti Scolastici dei quartieri “Nuova Latina” e “Nascosa”, ove richiedenti, l’utilizzo gratuito delle strutture sportive, per un massimo di 18 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 e le 13.30, assicurando, in caso di plurime richieste confliggenti, la più ampia rotazione possibile tra Istituti. Ai fini della proficua programmazione delle attività, il Concessionario avrà facoltà di escludere richieste che pervengano dagli Istituti oltre la data del 30/09 e redigerà ogni anno un calendario di utilizzo da parte degli Istituti da trasmettere all’Ente entro il 15/10 di ciascun anno.

La procedura di gara sarà interamente gestita in modalità telematica tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) del Comune di Latina. Tra i principali requisiti per i partecipanti: iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti al servizio; obbligo di effettuare un sopralluogo presso l’impianto prima della presentazione dell’offerta, a pena di inammissibilità; presentazione di una garanzia provvisoria pari all’1% del valore della concessione (17.165,94 euro).

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo. L’Amministrazione valuterà con particolare attenzione la proposta tecnico-organizzativa e il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti dalla normativa vigente.

Tutta la documentazione di gara, inclusi il disciplinare e il capitolato prestazionale, è accessibile sul sito istituzionale del Comune di Latina nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma telematica dedicata.