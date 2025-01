Impianto sportivo di San Valentino: arrivano altri 212mila euro dalla Regione Lazio

Nuovo passo avanti per la riqualificazione dell’impianto sportivo del quartiere San Valentino di Cisterna. La Regione Lazio ha stanziato un contributo di 212.787 euro destinato al secondo lotto dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo.

I fondi sono stati assegnati nell’ambito dei finanziamenti straordinari per opere pubbliche con carattere di urgenza o rilevanza sociale. Già in passato il progetto aveva ottenuto un finanziamento di 700mila euro grazie al bando “Sport e Periferie 2020” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.

Il progetto complessivo, redatto dall’architetto Paolo Valeri, prevede un investimento totale di 2.229.003 euro, coperto in parte da fondi pubblici e in parte dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli hanno sottolineato l’importanza dell’intervento:

“Questo progetto fa parte di un piano più ampio di riqualificazione per uno dei quartieri più popolosi del nostro territorio. Il centro sportivo, una volta completato, rappresenterà un passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei residenti. Abbiamo dimostrato attenzione e volontà di intervenire laddove è necessario, ottenendo ulteriori finanziamenti pubblici che ci permetteranno di portare a termine questa importante opera.”