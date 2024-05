Importuna i bambini e minaccia i genitori, paura a Borgo Sabotino

Prima infastidisce un gruppo di bambini tentando di approcciare con una di loro, poi tenta di aggredirli con una bottiglia di vetro minacciando i genitori e prendendo a calci le auto parcheggiate. E’ quanto accaduto ieri sera a Borgo Sabotino dove un uomo ubriaco e con vari problemi psichici, si è reso protagonista di un vero e proprio raptus di follia.

Una situazione surreale quella vissuta intorno alle 19.30 nei pressi della Casa Cantoniera del borgo. “E’ stato solo un caso che questa persona non sia riuscita a spaccare una bottiglia di vetro in testa ad uno dei bambini presenti”, così ha spiegato Sinuè Basciu presidente dell’Associazione Sabotino 2.0 che ha lanciato un’appello sui social.

Sul posto, per provare a riportare la calma e per evitare che un gruppo di genitori potesse aggredire l’uomo, sono dovute intervenire due volanti della Polizia di Stato. Necessario anche l’intervento del 118 che lo ha poi accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

“Abbiamo messo – prosegue il presidente dell’Associazione – al corrente i carabinieri della Stazione del borgo, siamo sicuri che faranno di tutto, come noi d’altronde, per far regnare la tranquillità all’interno della comunità”.