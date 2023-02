ImpreLatina, presentato il progetto comune e condiviso per il capoluogo

Numerosa partecipazione per la presentazione ufficiale dell’Associazione ImpreLatina, che si propone di offrire un importante contributo al territorio attraverso attività di promozione, tutela e valorizzazione dei patrimoni sociali, imprenditoriali e culturali locali.

Durante l’incontro nel suo primo intervento pubblico il Presidente Claudio Barone, ha voluto spiegare con passione i motivi che hanno portato alla nascita della associazione.

“Stimolo e volontà di professionisti ed imprenditori che con il loro contributo e la loro voce su molte tematiche di interesse comune – Sicurezza, Vivibilità della Città, Promozione di Cultura, Sport e Territorio – possano trovare uno spunto di miglioramento per l’intera città.

E’ importante per IMPRELatina – continua nel suo intervento il Presidente Barone – avere un riferimento certo, chiaro e diretto, tra i luoghi in cui vengono definite a livello politico le decisioni e le azioni di sviluppo per la città e i cittadini, le realtà imprenditoriali che ne saranno poi direttamente coinvolti come fruitori finali

Avremo modo di spiegare – conclude il Presidente Barone – nei vari incontri che faremo d’ora in poi a tutta la cittadinanza le nostre idee”.

“Oggi siamo qui che ci siamo e saremo pronti per dare il nostro contributo per la prossima sfida elettorale che la città di Latina si accinge a vivere.”

Presente alla serata di insediamento del direttivo guidato dal Presidente Barone, l’onorevole Euro Deputato Nicola Procaccini che portando il suo saluto, ha voluto accogliere positivamente – le iniziative che IMPRELatina si propone di realizzare nel prossimo futuro.

Nel suo intervento l’ Euro Deputato Procaccini, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione anche sugli scenari futuri che potrebbero nascere dopo le prossime elezioni regionali. Ha riferito sull’importanza di garantire una continuità di condivisione nelle visioni di governo tra il Governo dello Stato Centrale e territorio regionale per favorire maggiore stabilità e sviluppo.

E’ dunque importante che ci sia anche sul territorio di Latina, proprio in questo spirito di unione e continuità – ha concluso nel suo intervento l’onorevole Procaccini – una realtà come quella di IMPRELatina guidata dall’amico Claudio Barone, che sia in grado di rilevare le istanze delle piccole e medie imprese e della cittadinanza affinché queste possano trovare una voce presso le amministrazioni locali più prossime.

Presente alla serata anche Raimondo Tiero, che il Presidente Barone ha invitato per un saluto.

Anche Tiero, si unisce a quanto detto dall’onorevole Procaccini ribadendo l’importanza di ritrovare una unione di ideali anche alla guida della regione Lazio dopo le prossime elezioni amministrative. Raimondo Tiero – augura a IMPRELatina e al suo Presidente Barone di poter trovare il giusto spazio – in piena collaborazione anche con la forza politica che rappresenta affinché si riescano a realizzare progetti di interesse comune per la città di Latina.