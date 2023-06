Imprenditoria femminile, formazione e nuove imprese

Imprenditoria femminile, formazione finanziata e professionalizzante, autoimprenditorialità sono i tre leitmotiv che la Confederazione delle imprese artigiane e delle piccole imprese della provincia di Latina, la “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, focalizzerà nei prossimi mesi.

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

Sul nostro territorio pontino si sente l’esigenza di sostenere sempre più quelle piccole attività imprenditoriali, quelle imprese familiari e le molte attività di prossimità che –di fatto- sostengono quella che possiamo definire la piccola economia del quotidiano; il “far girare l’economia”.

Le imprese femminili, la formazione e le nuove opportunità imprenditoriali per i nostri giovani, come per coloro che decidono di “mettersi in proprio”, sono tre volani che si ritengono essenziali e che devono essere sostenuti con concretezza, intorno ai quali si moltiplicano i servizi necessari, sempre più professionali, e tutto un indotto produttivo.

Nelle prossime settimane si avvieranno i “tavoli tecnici” della CLAAI di Latina che saranno incentrati su puntuali tematiche.

Il primo sarà quello dedicato alle imprese “in rosa”, con l’obiettivo di avviare un processo di focalizzazione dei problemi che rischiano oggi di avvinghiare le imprese femminili. Problemi di carattere gestionale ed amministrativo, difficoltà di accesso al credito, dinamiche legate al cambio generazionale. Riteniamo essenziale avviare un percorso che abbia come obiettivo quello di rafforzare reti di imprenditoria femminile sul nostro territorio. Il Tavolo, che sarà solo l’inizio di un percorso delle imprese guidate da imprenditrici, vedrà gli interventi di imprese e professionisti per un confronto ed un dibattito propositivo e altamente operativo.

Il secondo Tavolo sarà dedicato alla Formazione professionale ed alle esigenze oggi sentite dalle nostre aziende e attività pontine. Sarà un momento di confronto tra le Istituzioni del territorio con le imprese ed i centri di formazione, guardando ad una formazione sempre più orientata al digitale e all’inserimento in azienda da pare dei nostri ragazzi.

Il terzo Tavolo sarà dedicato all’autoimprenditorialità. Oggi è sempre più necessario offrire percorsi di avviamento all’imprenditorialità mettendo in rete quelle risorse, opportunità e servizi essenziali per far nascere nuove opportunità imprenditoriali con vere azioni di accompagnamento.

Questi “Tavoli” non sono altro che l’avvio di nuovi percorsi, finalizzati al fare rete e ad un confronto propositivo con le Istituzioni locali, a partire dagli Enti locali.

Il nostro territorio, il nostro mondo produttivo, necessita di una nuova e rinnovata operosità per dare un futuro alla nostra Comunità, ai nostri giovani, ai nostri imprenditori grandi e/o piccoli che siano.