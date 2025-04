Impresa Antares, battuta la capolista Fiorillo Academy

Torna al successo l’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, e lo fa nel migliore dei modi, superando per 11-9 la capolista Fiorillo Academy, finora imbattuta in trasferta.

L’inizio è tutto della squadra romana, che prende il comando del punteggio, ma i ragazzi del presidente Bruno Davoli non si lasciano intimorire, restando sempre agganciati al match. La svolta arriva a un minuto dalla fine del terzo tempo, sul 6-8: i rossoblù infilano un parziale di quattro gol consecutivi, ribaltando il risultato e portandosi avanti per la prima volta.

Il tentativo finale dei romani si spegne con il gol del definitivo 11-9 messo a segno dall’Antares, che gestisce con grande tranquillità l’ultima azione. Un successo di prestigio per il team di mister Gubitosa, che consolida così il quarto posto in classifica e lancia segnali importanti in vista del finale di stagione.

“Oggi abbiamo dimostrato che, con il giusto approccio e la voglia di sacrificarsi l’un per l’altro, questa squadra puó togliersi belle soddisfazioni contro chiunque. Ora dobbiamo proseguire per questa via nelle prossime quattro giornate”, ha detto il mister al termine della gara.