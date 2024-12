Impresa del Terracina, la doppietta di Sadaj stende la Puteolana

Il Terracina sorprende ancora, conquistando tre punti preziosi sul campo della Puteolana nella 17^ giornata del girone G di Serie D, battendo una delle pretendenti all’alta classifica. Una vittoria di carattere, arrivata in rimonta grazie alla doppietta di Sadaj, che ha firmato l’1-2 finale al “Domenico Conte” di Pozzuoli.

La gara non inizia nel migliore dei modi per i biancocelesti. Prima il ritardo iniziale, causato dalla necessità di sistemare l’altezza delle porte (su richiesta del club pontino), poi il gol lampo dei campani con Dammacco, bravo a sfruttare un assist di Mascari e portare i suoi in vantaggio dopo soli due minuti. Il Terracina rischia di capitolare ancora, con Capone che al 4’ ha fallito il pareggio e Sbuttoni che ha colpito il palo su punizione di Russo.

Nella ripresa, però, il Terracina dimostra tutta la sua resilienza. Al 46’ Sadaj riporta la gara in parità, superando Polverino con freddezza. I campani cercano di riprendersi il vantaggio, ma la difesa ospite e il portiere Uva hanno retto l’urto. Quando sembrava che il pareggio fosse il risultato finale, al 94’ arriva il colpo di scena: Sadaj, da distanza siderale e quasi in maniera fortuita, approfitta di una disattenzione di Polverino, trovando il gol del definitivo sorpasso.

Il Terracina conferma ancora una volta la sua capacità di adattarsi alle grandi sfide. Dopo aver strappato punti contro Cassino, Gelbison e Paganese, la squadra biancoceleste ottiene un blitz fondamentale in terra flegrea, mostrando compattezza e lucidità nei momenti decisivi.

Un successo importante non solo per la classifica, ma anche per il morale, in una settimana segnata da vicende extracalcistiche difficili. Con questa vittoria, il Terracina chiude il 2024 nel migliore dei modi, preparandosi ad affrontare il nuovo anno, che segnerà il Centenario del club, con rinnovata ambizione.

Flegrea Puteolana-Terracina 1-2

Flegrea Puteolana: Polverino, Astemio (82’ Bombaci), Montuori, Sbuttoni (67’ Marotta), Occhiuto, Balzano, Musco, Russo (63’ Cangemi), Palma (79’ Lo Coco), Mascari, Dammacco (56′ Congilio). A disp: Leone, Cherubini, Sollo, Valentino. All. Marra.

Terracina: Uva, Franco, Di Lazzaro, Perez, Vecchio, Tonni, Capone (46’ Accietto), Martino, (34’ Riccio) Dorato (79’ Ronci), Sadaj, Aquino (74’ Elia). A disp: Truppo, Caso, Rosato, Valvassori, Mauti A. All. Palo.

Arbitro: Guitaldi di Rimini (Sciotti-Pascoli)

Reti: 3’ Dammacco (P), 48′-90′ Sadaj (T)

Note: La partita è iniziata con 25 minuti di ritardo a seguito della misurazione delle porte su richiesta dalla società ospite; Ammoniti: Palma (P), Vecchio, Elia, Sadaj (T)