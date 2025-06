Impresa Nardecchia, arriva il premio dai giudici dell’Official World Record

Cristian Nardecchia ha conquistato il suo terzo Official World Record con una straordinaria traversata di 135 miglia sulla Red Shark Bike, la prima mai tentata di questa portata. Il riconoscimento gli è stato consegnato oggi direttamente in mare dai giudici spagnoli dell’Official World Record, arrivati da Barcellona per premiarlo prima del loro rientro in giornata.

Ma la sfida non finisce qui. Dopo aver superato anche il precedente primato di Schincaglia del 2003, Nardecchia ha deciso di proseguire fino a Sabaudia, sua meta simbolica. Stamattina è ripartito all’alba, senza attendere il secondo catamarano, deciso a completare fino in fondo la sua missione “Verso l’Orizzonte”. Oggi l’arrivo è previsto a Ostia, domani a Sabaudia, sempre pedalando sull’acqua. Il team resta al suo fianco, pronto a documentare l’ultimo tratto di questa impresa unica.