Impresa Virtus Volley Latina: schiantato l’Aurelio Roma, le ragazze volano in Serie D

Una serata da tramandare agli annali dello sport locale. Ieri sera, tra le mura amiche della palestra del Liceo Classico “Dante Alighieri”, la Virtus Volley Latina ha scritto una pagina memorabile della sua storia, conquistando una clamorosa promozione in Serie D al termine di una finale playoff semplicemente perfetta contro l’Aurelio Roma.

Un netto 3-0 che non ammette repliche, arrivato davanti al pubblico delle grandi occasioni: una cornice di tifo caldissima, un vero e proprio “settimo giocatore in campo” che ha trascinato le leonesse pontine dall’inizio alla fine.

L’avvio di gara è da brividi. Il primo set è una vera e propria battaglia punto su punto: l’Aurelio Roma prova a vendere cara la pelle, ma la Virtus mantiene i nervi saldi nei momenti decisivi, artigliando il parziale ai vantaggi per 26-24.

Sulle ali dell’entusiasmo, le padrone di casa spingono sull’acceleratore anche nel secondo set. Le romane provano a tenere il ritmo, ma il muro e la difesa della Virtus sono insuperabili. Il tabellone recita 25-20 e il sogno della Serie D inizia a farsi incredibilmente concreto.

Il terzo set è un autentico monologo pontino. Con le avversarie ormai alle corde e svuotate di energie, le ragazze di Latina giocano una pallavolo celestiale. Il parziale si chiude con un perentorio 25-14 che fa esplodere la festa all’interno della palestra del Liceo Alighieri.

ROSTER E STAFF VIRTUS VOLLEY LATINA

Giocatrici: Gaia Parcesepe (martello), Elisa Molinari (palleggiatore), Gaia Foderaro (palleggiatore), Sara Del Prete (martello), Flaminia Quintavalle (opposto), Alessia Tullio (centrale), Naiade Castellani (libero), Giorgia De Gregorio (libero), Milena Melchiorre (opposto), Aurora Brocco (centrale), Sirya Fattorini (martello), Celeste Giovanelli (centrale), Alice Berardo (centrale), Sara D’Arpino (centrale).

Staff Tecnico e Dirigenziale: Luca Schivo (Allenatore), Andrea Di Veroli (secondo allenatore), Daniele Righi (dirigente accompagnatore), Vanessa Timotini (dirigente accompagnatore), Gianfranco Timotini (presidente).