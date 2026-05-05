Imprese, dalla Regione 275 milioni per l’innovazione: presentate a Latina le nuove misure

Un piano massiccio da 275 milioni di euro per spingere la crescita, l’innovazione e la competitività del tessuto produttivo laziale. È stato presentato oggi a Latina, presso la nuova aula studio della Sapienza (ex Garage Ruspi), il pacchetto di interventi dedicato alla finanza agevolata per micro, piccole e medie imprese (MPMI) e liberi professionisti.

L’iniziativa mobilita 155 milioni di euro derivanti da fondi europei e regionali (PR FESR 2021-2027) e 120 milioni grazie alla collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti (BEI). Il sistema, attuato con il supporto di Lazio Innova, punta a facilitare l’accesso al credito attraverso strumenti che saranno operativi già dal prossimo 11 maggio.

Tra le misure principali figurano:

• Nuovo Fondo Piccolo Credito (51,7 mln): prestiti a tasso zero fino a 50 mila euro per PMI già consolidate.

• Nuovo Fondo Futuro (12,3 mln): microcredito fino a 25 mila euro per startup, giovani imprenditori e soggetti con difficoltà di accesso al credito bancario.

• Fondo Patrimonializzazione PMI (13,4 mln): finanziamenti fino a 500 mila euro a fronte di aumenti di capitale.

• Finanziamenti BEI (120 mln): con contributi a fondo perduto per abbattere gli interessi, con un focus su automotive e progetti “green”.

L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici regionali e delle istituzioni locali, sottolineando la centralità della provincia pontina nella strategia di sviluppo.

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, ha sottolineato:

“È importante affiancare le aziende e sostenerle in tutte le fasi di sviluppo. Lazio ha messo in campo un modello integrato e flessibile di incentivi, in grado di rispondere a esigenze diverse: dall’avvio d’impresa al consolidamento, anche attraverso la patrimonializzazione, fino al supporto di progetti con investimenti ad alto impatto innovativo”.

Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale, ha aggiunto:

“Abbiamo lanciato anche in provincia di Latina la nuova strategia per il sostegno al credito delle imprese dalla fase di avviamento fino al rafforzamento e all’apertura al mercato dei capitali. Nell’area pontina opera un comparto molto dinamico della piccola e media impresa, che merita attenzione e sostegno. L’amministrazione regionale si conferma vicina alle richieste del mondo produttivo territoriale ed ancora una volta dimostra di avere una visione concreta per la valorizzazione dell’economia del Lazio”.

All’evento hanno preso parte anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, il prorettore Giuseppe Bonifazi, il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini e il segretario generale della Camera di Commercio, Pietro Viscusi.