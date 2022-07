Imprese e attività: una “bussola” per i bandi di finanza agevolata

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

Il mondo dei bandi e dell’agevolato è in continuo mutamento. I bandi si aprono e si richiudono con estrema velocità e bisogna, senza scoraggiarsi, seguirli con estremo “puntiglio”, pronti a provare e riprovare. La CLAAI Assimprese, con il proprio Sportello “Artigiancassa Point – CLAAI” di Latina –Via Carducci 7-, da tempo ha attivato un servizio di consulenza professionale. Ad oggi alcuni bandi e misure operative e/o di prossima apertura, possiamo così sintetizzarle:

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: Incentivo gestito da INVITALIA per il sostegno di investimenti imprenditoriali che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI del Centro-Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento). L’agevolazione supporta piani di impresa finalizzati ad investire in tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0, compresi investimenti per efficientamento energetico, di importi considerevoli min 1 MLN max 3 MLN, attraverso un contributo in conto impianti pari al 35% delle spese ammissibili per le Micro e Piccole imprese e pari al 25% per le Medie imprese.

ON – OLTRE NUOVE IMPRESE: l’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Il Bando è aperto ed è possibile inviare le domande di agevolazione

SMART&START: L’incentivo è rivolto alle start-up innovative ed è finalizzato a sostenere la nascita e la crescita di queste imprese ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili le quali devono essere relative a progetti di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

FONDO IMPRESE CREATIVE CAPO (III): Il Fondo ha l’obiettivo di sviluppare il business delle imprese creative attraverso la collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. L’agevolazione è rivolta quindi a le imprese di qualunque settore che acquistano servizi specialistici da imprese appartenenti al settore creativo. L’incentivo prevede un contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle spese effettuate, per un importo massimo pari a 10.000,00 euro.

PARCO AGRISOLARE: Incentivo rivolto a sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, tramite l’erogazione di un contributo pari al 40% della spesa ammissibile. Per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna l’intensità del contributo sale al 50%. Il bando aprirà a seguito dell’approvazione della Commissione Europea.