Improvvisa interruzione idirica in provincia: mancherà l’acqua fino a domattina

Non c’è fine ai disagi idrici che riguardano la provincia di Latina. È dalle 13 di oggi, infatti, che manca l’acqua nel capoluogo e nelle aree limitrofe per un’interruzione forzata del servizio per via di “riparazioni urgenti” alla condotta de Le Sardellane.

Acqualatina, infatti, informa l’utenza che la situazione non migliorerà prima della mattinata di domani, quando sarà previsto il ripristino del servizio.

Oltre alla città di Latina, anche Sabaudia, San Felice Circeo (zona bassa e Borgo Montenero) e Terracina (Colle la Guardia, Via Mediana Vecchia) rimarranno a secco fino a domani. Escluse dalla situazione rimangono le zone limitrofe, come Latina Scalo e la zona di Sermoneta e alcuni borghi.