IMU 2026 Poste Italiane pagabile in 52 uffici della provincia di Latina

In vista della scadenza dell’acconto IMU 2026, fissata per martedì 16 giugno, Poste Italiane attiva anche nella provincia di Latina un sistema di prenotazione digitale per l’accesso agli sportelli, disponibile in 52 uffici postali del territorio.

Il servizio consente ai cittadini di organizzare in anticipo il proprio accesso agli uffici postali tramite l’app “P” o attraverso il sito ufficiale www.poste.it, utilizzando la funzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”.

Una volta effettuata la prenotazione, gli utenti ricevono un ticket elettronico con numero di chiamata da presentare allo sportello, con due modalità operative: recarsi in ufficio nella stessa giornata oppure programmare l’accesso in un giorno successivo, scegliendo data e orario disponibili.

Il sistema permette inoltre di verificare in tempo reale l’affluenza agli sportelli e scegliere l’opzione “Prendi il numero ora”, utile per chi desidera accedere immediatamente al servizio senza attese eccessive.

Poste Italiane ricorda inoltre che è possibile effettuare il pagamento dell’IMU anche online tramite il portale www.poste.it, offrendo così un’alternativa completamente digitale rispetto allo sportello fisico.

Diversi uffici della provincia sono inoltre aperti con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, tra cui Latina Centro, Aprilia 2, Formia, Minturno, Sabaudia e Terracina.

Nel dettaglio, il servizio di prenotazione è attivo nei principali uffici postali della provincia, da Aprilia a Latina, da Fondi a Formia, fino a Gaeta, Terracina, Cisterna, Sezze, Sonnino e gli altri centri del territorio, coprendo un’ampia rete di sportelli a disposizione dei cittadini.

Un sistema pensato per ridurre le attese, ottimizzare i flussi e rendere più semplice la gestione delle operazioni legate ai tributi, soprattutto in concomitanza con le principali scadenze fiscali.