In arrivo 72 milioni per le infrastrutture della provincia

Sbloccati 72 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture nella provincia di Latina. Si tratta di 60 milioni destinati al ripristino della linea ferroviaria Priverno–Terracina e di ulteriori 12 milioni per la progettazione del prolungamento della Pedemontana di Formia verso Gaeta.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è Alessandro Calvi, assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica della Regione Lazio, che parla di «passo decisivo e fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della provincia di Latina e dell’intera regione».

Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno del senatore Claudio Fazzone, relatore del provvedimento, e all’approvazione dell’emendamento sostenuto dalla maggioranza di Governo. Un intervento che punta a rafforzare i collegamenti e a colmare un gap infrastrutturale storico del territorio pontino.

Calvi evidenzia come il momento economico resti complesso: «Aziende in crisi, lavoratori licenziati o in cassa integrazione e una contrazione generale dei consumi impongono un cambio di passo». In questo scenario, le infrastrutture diventano leva strategica per invertire la rotta.

«La crescita – aggiunge – non passa soltanto per la mobilità delle persone, ma anche per la rivitalizzazione delle aree produttive. È necessario costruire collegamenti che consentano di uscire definitivamente dall’isolamento».

L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità della mobilità e creare le condizioni per nuovi investimenti, occupazione e sviluppo economico. «Oggi più che mai – conclude Calvi – questi rappresentano i pilastri del cambiamento da cui non possiamo prescindere»